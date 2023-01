Il Napoli parla georgiano: Kvara per convincere Kvernadze

Il Napoli è fortemente concentrato sulla ripresa della stagione sperando che sia quella giusta per la vittoria dello scudetto. Intanto, la società deve pensare al calciomercato e al futuro del club, per questo motivo segue tanti talenti.

Il nuovo progetto è strutturato principalmente sui calciatori giovani che possono diventare decisivi per fare le fortune del Napoli nei prossimi anni, sia sul campo che attraverso il calciomercato. Di recente il Napoli ha chiuso il colpo Kvaratskhelia e ora tutto il mondo parla di lui e si concentra anche sul mercato giovani delle Georgia. Proprio da questo paese il Napoli può andare a comprare un nuovo talento, si tratta di Giorgi Kvernadze.

Napoli: chi è Kvernadze?

Calciomercato Napoli - Il Napoli guarda al futuro e sta valutando Giorgi Kvernadze, esterno d'attacco forte fisicamente e di ottima qualità. Il calciatore georgiano gioca nel campionato del proprio paese e ha 19 anni. E' un classe 2003 che sta iniziando a dimostrare il suo valore. Troppo presto e prematuro giudicarlo in larga scala visto che si è messo in mostra solo nele proprio paese e lo sta iniziando a fare ora. Ma molti parlano già benissimo di lui e lo paragonano addirittura a Kvaratskhelia. Per questo il Napoli sta pensando di comprare Kvernadze per il futuro e per poterlo far diventare anche l'alternativa a Kvara volendo.

Kvernadze è un esterno destro che gioca a sinistra del campo, ma è capace anche di giocare sulla destra o da prma punta, viste le sue abilità fisiche. E' alto 1,88 m ed è già dotato di buona tecnica, dribbling e fiuto del gol. Sono tanti i club ora in Italia e all'estero che lo stanno tenendo sotto controllo e il Napoli volendo può contare su Kvara come sponsor per portarlo in azzurro. Al momento ha ancora un costo piuttosto basso e nei parametri dei club di Serie A.