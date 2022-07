CN24 - Kim-Napoli, conferma totale! Contratto di 3 anni più 2, svelate le cifre della clausola

Ultimissime notizie di calciomercato sul trasferimento di Kim a Napoli. Arrivano le conferme sulle cifre e il contratto del calciatore, entro le prossime ore arriverà anche in Italia.

Kim Napoli: contratto e clausola, le ultime

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme alla redazione di CalcioNapoli24 per quanto riguarda il trasferimento di Kim al Napoli. Secondo quanto in esclusiva raccolto dalla nostra redazione, da fonti vicinissime al giocatore, c'è la piena conferma riguardo il contratto di Kim a Napoli di 3 anni più altri 2 di opzione. Inoltre, nel contratto di Kim a Napoli ci sarà una clausola rescissoria accessibile dal secondo anno in poi. La cifre della clausola di Kim a Napoli sarà di 42 milioni di euro. Possibile arrivo in Italia entro le prossime 48 ore per visite mediche e approdo in ritiro a Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.