ULTIM'ORA Repubblica - Kepa ha detto sì al Napoli: ADL tratta direttamente col Chelsea

Il Napoli ha deciso di puntare tutto su Kepa per la porta. Il portiere del Chelsea arriverebbe in prestito al Napoli. De Laurentiis tratta in prima persona e ora può cambiare il futuro di Meret.

Napoli: Kepa il nuovo portiere, trattativa col Chelsea

Il Napoli ha scelto Kepa: il portiere spagnolo è il prescelto della società per affiancare Meret. L'estremo difensore ha già detto sì alla destinazione, ma l'ostacolo maggiore resta l'ingaggio: De Laurentiis sta trattando direttamente con il Chelsea per trovare la formula giusta sia per quanto riguarda il costo del cartellino sia per i 9,5 milioni di euro che il calciatore guadagna a Londra. Neto del Barcellona resta l'alternativa.