Calciomercato Juve, trovato il bomber per risolvere il problema degli 0-0

Calciomercato - C'è un problema gol in casa Juventus. E' ormai un dato di fatto e lo dimostra l'ennesimo 0-0 stagionale per una situazione in attacco sempre più difficile. Da questo punto di vista Cirstiano Giuntoli sembra aver trovato il nome per rinforzare il reparto già a gennaio: Joshua Zirkzee.

Calciomercato Juve, trovato l'attaccante per gennaio?

Come svela Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, il giocatore può lasciare davvero il Man United in prestito e il bianconero sarebbe la sa priorità considerando l'annata esaltante vissuta con Thiago Motta al Bologna