Calciomercato Juve, Giuntoli anticipa 3 acquisti: “Loro vogliono giocare con noi"

Calciomercato Serie A - Juventus lanciatissima in campionato dopo il mercato di gennaio, con l’arrivo in particolare di Kolo Muani, e in generale col lavoro di Thiago Motta che pare abbia trovato finalmente la quadra in campionato.

Calciomercato Juve, l'annuncio di Giuntoli per l'estate

L’obiettivo è preservare il 4° posto valido l’accesso sicuro in Champions League e i passi falsi di Lazio, Fiorentina e Milan sono stati sicuramente una buona notizia per i bianconeri.

Nel frattempo Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Cagliari-Juve, ha dato un’anticipazione in ottica del mercato estivo a proposito dei giocatori in prestito: “Abbiamo alcune situazioni da risolvere, sono giocatori che noi vogliamo tenere e che loro anche vogliono proseguire in bianconero. Abbiamo le idee chiare ma ci penseremo a fine campionato”.

Il riferimento è in particolare aPierre Kalulu, Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani. Peri primi due, salvo colpi di scena, ci sarà il riscatto in estate. Per l'attaccante francese invece, per il quale al momento non è previsto un vincolo di permanenza, comunque ci sarà un tentativo affinché continui con la Juventus.