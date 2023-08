Dal Belgio - Assalto del Napoli per Bakayoko del PSV! Il talento 20enne può essere l'erede di Lozano

Napoli pronto a chiudere un nuovo acquisto in attacco in attesa della cessione di Lozano che è sempre più vicino alla MLS. Il club azzurro punta ancora una volta su un giovane e guarda in casa PSV dove c'è Johan Bakayoko.

Napoli su Johan Bakayoko: prenderà il posto di Lozano

Il Napoli sta trattando la cessione di Hirving Lozano e dovrà chiudere poi per un sostituto. Dal Belgio emerge un nuovo interessante per Johan Bakayoko, esterno d'attacco di 20 anni del Psv, autore di cinque gol nell'ultimo campionato olandese. Un giocatore seguito anche dal Psg ma, in questo momento, più vicino al Napoli. Come riportato da La Dernière Heuregià ci sarebbe già stato un contatto tra la società di De Laurentiis e l'entourage del calciatore.