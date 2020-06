Calciomercato - Inter vicinissimo ad Hakimi del Borussia Dortmund

Confermate le indiscrezioni spagnole: Inter su Hakimi, è tutto vero. I nerazzurri sono pronti a regalare a Conte un grande esterno e il profilo del marocchino classe 1998 è quello giusto. C'è il sì del giocatore, con l'Inter che adesso sta trattando con il Real (proprietario del cartellino) ed è molto avanti nella trattativa, pronta ad essere chiusa.

Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund, ha collezionato 8 presenze e 4 gol in Champions, più altre 5 reti e 10 assist in Bundesliga.

Nel mezzo anche la concorrenza di Bayern Monaco, Manchester City e Borussia Dortmund (che vuole riscattarlo) ma il giocatore ha dato il suo ok al progetto Inter. Trattativa in chiusura dunque, valutazione sui 40 milioni di euro. Pochi i dettagli rimasti da sistemare.