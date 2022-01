Dopo aver concluso la trattativa per l’arrivo di Robin Gosens dall’Atalanta, i nerazzurri hanno trovato l’accordo anche per Felipe Caicedo. Con l’infortunio di Correa, Inzaghi necessitava di avere a disposizione un altro tassello per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da SkySport, l’Inter ha definito l’operazione e l’attaccante svolgerà le visite mediche già nella giornata di domani.