Calciomercato Inter, Dybala ha detto sì: cifre e stipendio

Notizie calciomercato - Arriva il sì di Paulo Dybala all'Inter, dopo che lascerà a parametro zero in estate la Juventus. L'attaccante argentino dopo alcuni mesi di riflessioni avrebbe scelto e accettato la proposta dell'Inter: i nerazzurri hanno la priorità e sono in vantaggio sulle altre pretendenti per la stella argentina, per questo si sono intensificati i contatti fra Zhang e l'entourage dell'attaccante dalla scorsa settimana.

Calciomercato Serie A, Dybala all'Inter

Paulo Dybala ha scelto l'Inter, vuole infatti restare in Italia con l'idea di prendersi una rivincita nei confronti della Juventus che scelto di non confermarlo e non rinnovargli il contratto. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La Joya, dopo aver ascoltato tutte le offerte arrivate, fra le quali anche Manchester United e Atletico Madrid, ha scelto di sposare il progetto dell'Inter e la permanenza in Italia. Il club nerazzurro gli ha illustrato il progetto tecnico dove sarà centrale.

Dybala-Inter: le cifre

L'ingaggio di Dybala all'Inter sarà importante, seppur inferiore a quello che inizialmente avrebbe dovuto guadagnare alla Juventus, infatti ecco le cifre: l'argentino dovrebbe guadagnare circa 6 milioni a stagione, lo stesso stipendio degli altri top player (Lautaro e Brozovic). Ma sono previsti anche corposi bonus aggiuntivi. L’accordo avrà scadenza lunga, si pensa infatti alla firma di un quadriennale.

Paulo Dybala

Dybala-Napoli, la verità

Sfumano quindi le residue possibilità di vedere Paulo Dybala con la maglia della SSC Napoli. La verità è che oggi non rientra nei parametri della società di De Laurentiis che lavora per abbassare il monte ingaggi e pagare al massimo 3,5 milioni di euro netti ai calciatori azzurri. Fissato questo tetto ingaggi, è praticamente impossibile aprire trattative con calciatori come Paulo Dybala. In un retroscena di Sky Sport, invece, è stato raccontato quando fu davvero nel mirino del Napoli, ovvero quando sulla panchina siedeva Carlo Ancelotti: