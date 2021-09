Daily Mail - Insigne nel mirino del Tottenham: Paratici pronto a chiudere a zero

Notizie di calciomercato che riguardano il Napoli e il trasferimento di Lorenzo Insigne al Tottenham in Premier League. Perché il calciatore e capitano azzurro ancora non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022 e ora le big si fanno sotto per acquistarlo a zero.

Arriva l'annuncio direttamente dall'Inghilterra riguardo il trasferimento di Lorenzo Insigne al Tottenham a giugno 2022 a zero. Una data significativa, perché Insigne ad oggi è in scadenza con il Napoli proprio nel 2022 e già a gennaio può firmare un pre contratto accordandosi con un nuovo club. Questa però non sembra essere assolutamente essere la principale intenzione del capitano del Napoli che ha sempre dimostrato attaccamento a club, maglia, tifosi e città. In Inghilerra però sono sicuri.

Il club inglese degli Spurs potrebbero perdere Son il prossimo anno se le cose dovessero continuare ad andare male dal punto di vista della classifica. Intanto, il direttore sportivo Paratici ha messo gli occhi su Insigne, tanto che il Daily Mail annuncia che il Tottenham è in massima allerta per l'acquisto di Lorenzo Insigne dopo che è stato annunciato che il calciaotre ancora non ha firmato un prolungamento di contratto col Napoli.

Quest'oggi è andato in scena l'incontro per il rinnovo con il Napoli tra l'agente di Insigne Vincenzo Pisacane e il presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo l'ennesime parole d'apertura di ieri da parte del capitano del Napoli è arrivato un segnale importante, quello del prolungamento di contratto che potrebbe essere firmato presto. Un faccia e faccia positivo che da segnali d'apertura. Siamo ancora in fase preliminare, ma si abbassano le perecentuali di vedere andar via Insigne a zero. Insigne è centrale nel progetto del Napoli e di Spalletti.

