Calciomercato - Il City non molla Koulibaly e rilancia, offerti 63 mln al Napoli

Calciomercato Napoli - Il Manchester City non molla la presa su Koulibaly e rilancia. Come riportato dalla stampa spagnola, i "Citizens" avrebbero offerto 63 milioni di euro al Napoli per ottenere il rinforzo in difesa richiesto da Pep Guardiola.

Tuttavia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis avrebbe richiesto almeno 70 milioni di euro anche se potrebbe accontentarsi di quest'offerta.

In difesa il City ha da poco ufficializzato l'acquisto di Nathan Ake' dal Bournemouth per 40 milioni di euro.