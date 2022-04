Calciomercato: Icardi lascia il PSG in estate, annuncio da Parigi

Ultimissime notizie riguardo il passaggio del calciatore argentino nuovamente in Italia. Il calciatore è pronto al trasferimento con l'addio al PSG. E' finita la sua avventura a Parigi per l'ex Inter che ha deciso con il club parigino di finire la sua avventura in anticipo.

Calciomercato: Icardi torna in Serie A

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Serie A: arrivano le ultime notizie per quanto riguarda il trasferimento di Mauro Icardi di nuovo in Italia. E' finita la sua avventura con il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, Mauro Icardi e il PSG si separeranno a fine stagione nonostante un contratto in scadenza nel 2024. Possibilità di un ritorno in Serie A per il calciatore che è legato al nostro paese, così come tutta la sua famiglia. Diversi i club che possono pensare a lui per il futuro in vista del mercato estivo. Decisive le richieste economiche che lui e il suo agente faranno.