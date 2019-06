Icardi-Napoli, da Milano: "Altro che Insigne, l'Inter ha chiesto questi due giocatori in cambio"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Pasquale Guarro, calciomercato.com

Calcio mercato Napoli, l'Inter ha chiesto due giocatori per Icardi

"Sembra che l'Inter, nell'ambito della trattativa di Icardi al Napoli, voglia inserire Zielinski o Ruiz. Su Insigne, invece, non ho nessuna certezza. Lorenzo è sempre piaciuto ai nerazzurri ma con Conte non giocherebbe. Icardi al Napoli senza scambi? Non credo. L'Inter vuole fare una bella plusvalenza, perciò preferirebbe inserirlo in una trattativa, magari con Dybala. Sembra che i nerazzurri abbiano proposto Icardi al Manchester nell'ambito dell'affare Lukaku".