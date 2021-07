Calciomercato Napoli - Il Benfica mette in vendita Grimaldo per la crisi economica che sta affrontando. Il club portoghese fa il prezzo di 20 milioni per Alejandro Grimaldo che piace a Lazio e Napoli. Ora però arrivano aggiornamenti dalla Spagna. Perché secondo quanto riportato da TodoFichajes Alejandro Grimaldo sembra che si trasferirà alla Lazio per la prossima stagione. Trattativa molto avanzata della squadra di Sarri per il suo acquisto.