Calciomercato - La Fiorentina di Gennaro Gattuso è pronta a prendere forma. Commisso scatenato ha chiuso per Sergio Olivera del Porto e mette nel mirino Milik come sostituto di Vlahovic, ma occhio all’Atletico Madrid. L'ex attaccante del Napoli può tornare in Italia, con la Fiorentina che ha di fatto accelerato i contatti per il suo acquisto. Si può chiudere a 12 milioni con il Marsiglia.