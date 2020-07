Calciomercato - Fiorentina, pronta una maxi offerta del Manchester United per Chiesa

Doveva essere la stagione della sua consacrazione ad alti livelli per il centrocampista della Fiorentina, ed invece quello in corso è per Federico Chiesa un periodo di prestazioni altalenanti che comunque non l'hanno fatto uscire dai radar delle big europee.

United-Chiesa, nonostante il rendimento

In Italia sono soprattutto Inter e Juventus a seguire il calciatore viola, ma il suo rendimento non da top player assoluto sembra aver raffreddato le piste che portano in Serie A per il futuro del figlio d'arte: 27 presenze a voto, 6 gol, 2 assist, anche 6 ammonizioni, il tutto per una media voto di 6.28 trasformata in 6.80 di fantamedia dai bonus e dai malus citati.

L'OFFERTA DEI RED DEVILS PER CHIESA

Numeri che, però, non allontanano, come detto, l'interesse dei top club: stando a quanto riportato dal Daily Star, infatti, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul tavolo della trattativa una potenza di fuoco di poco meno di 70 milioni di euro per assicurarsi l'esterno gigliato. Bruciata la concorrenza di casa nostra?