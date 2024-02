Calciomercato - Ferguson e Beukema nel mirino: il Napoli prova il doppio colpo dal Bologna

Calciomercato Napoli - Dopo l'addio di Osimhen ormai certo, arriva anche la certezza del passaggio di Zielinski all'Inter. Con gli azzurri, che secondo Calciomercato.com, vorrebbero sostituirlo con Ferguson del Bologna.

Ferguson e Beukema sono i due calciatori del Bologna bel mirino del Napoli. A raccontarlo è Calciomercato.com:

"Il Napoli è a conoscenza da mesi dell’addio di Zielinski e per questo sta battendo diverse piste, in Italia e all’estero. Il preferito resta Samardzic, che non è uscito dai radar nonostante la trattativa fallita con l’Udinese nel mercato di gennaio. Ferguson convince, ma per il club azzurro non sarà facile perché c’è grande concorrenza sul centrocampista che comunque il Bologna valuta non meno di 18/20 milioni di euro.

OCCHI SU BEUKEMA - Ferguson, ma non solo. Al Napoli piace molto anche il difensore olandese Beukema del Bologna. Nella lista dei possibili rinforzi estivi c’è anche l’ex AZ Alkmaar…".