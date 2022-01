Calciomercato: Fazio alla Salernitana, rescinde il contratto con la Roma

Ultime di mercato con la Salernitana che chiude l'acquisto di Fazio in difesa, il calciatore risolve il suo contratto con la Roma.

Oltre Radu Dragusin la Salernitana è scatenata sul mercato e oltre al giocatore che arriverà in prestito dalla Juventus, per la difesa è sempre buono il nome di Federico Fazio, anche se sono ore di attesa per il centrale argentino, visto che prima di firmare il suo contratto con i granata dovrà risolvere il suo accordo con il club giallorosso.

