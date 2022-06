Il Roma - Rottura Fabian Ruiz-Napoli: già scelto il sostituto, arriva dalla Serie A

Calciomercato Napoli - Il rapporto tra il Napoli e Fabian Ruiz è in rottura. Arriva la notizia che conferma tutto riguardo l'addio del calciatore spagnolo, con la società che ha già scelto il sostituto direttamente dalla Serie A. Come riportato da Il Roma,Aurelio De Laurentiis spera che l'entourage del centrocampista spagnolo porti un'offerta interessante per non perderlo a parametro zero tra un anno. In caso di cessione dell'ex Real Betis il club azzurro punterebbe poi tutto su Antonin Barak dell'Hellas Verona per sostituire Fabian a Napoli.