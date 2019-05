Il Mattino - De Paul alternativa a Lozano, l'Udinese fissa il prezzo: si cercherà l'accordo su cifre più basse

Calciomercato Napoli - Il club di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un esterno offensivo, ed i nomi da tenere d’occhio secondo l’edizione odierna de Il Mattino sono due.

“Uno dei big nel mirino è Lozano del Psv, l'attaccante messicano che stregò Ancelotti ai mondiali in Russia: trattativa partita da tempo con il club olandese e con l'esterno d'attacco. Un investimento importante (la richiesta base è di 40 milioni) e un discorso non semplice per la concorrenza, pista che resta aperta ma nello stesso tempo complicata. L'alternativa per il ruolo è De Paul dell'Udinese, la valutazione del club friulano per il trequartista argentino con passaporto italiano è di 30 milioni, si cercherà l'accordo su cifre più basse”