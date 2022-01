Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano l'arrivo di Criscito al Toronto con Lorenzo Insigne, arriva l'annuncio di Tuttomercatoweb riguardo il cambio di maglia del calciatore napoletano.

Calciomercato: Criscito al Toronto, c'è l'accordo per 3 anni

Come svelato da Tmw, dopo Lorenzo Insigne anche Criscito può firmare con il Toronto per sbarcare in MLS. Stanno andando avanti, infatti, i contatti per il trasferimento al Toronto FC di Domenico Criscito, capitano del Genoa che ha un contratto col club rossoblù valido fino a giugno 2023. Dopo la chiusura del mercato di gennaio, si arriverà alla chiusura degli accordi tra le parti: c'è già un'intesa di massima sulla base di tre anni di contratto.

