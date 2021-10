Calciomercato, Cavani sta firmando: la promessa dell'allenatore

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano anche la Serie A e la Juventus in particolare. Perché ci sono aggiornamenti importanti riguardo il futuro di Edinson Cavani che è in uscita dal Manchester United.

Ultime notizie di mercato in vista della sessione di gennaio. Mancano circa tre mesi all'apertura del calciomercato di riparazione ma già ci sono movimenti interessanti da parte soprattutto delle big europee. Perché il futuro di Edinson Cavani non sarà più al Manchester United nel 2022, dato che il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con i Red Devils. Intanto, su Cavani c'è da tempo il forte interesse della Juve che per anni ha provato ad acquistarlo senza mai riuscirci per diverse ragioni. Ora però, a 34 anni, per lui potrebbe arrivare una nuova avventura. Perché Ancelotti vuole chiudere l'acquisto di Cavani al Real Madrid.

Calciomercato, Cavani al Real Madrid: la promessa di Ancelotti

Florentino Perez ha intenzione di rinforzare il reparto d'attacco della squadra allenata da Carlo Ancelotti e come riporta El Nacional il Real Madrid punta ad acquistare Cavani dal Man UTD. Il club spagnolo cerca un compagno di reparto da affiancare a Karim Benzema per il resto della stagione e Edinson Cavani sembra perfetto per il Real Madrid di Ancelotti.La firma può arrivare già a gennaio, perché il Real ci proverà. Al Manchester United il calciatore uruguaiano non è felice per il suo scarso minutaggio dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, minutaggio che è pronto a garantirgli Ancelotti a Madrid. Pronto un contratto da poco oltre i 5 milioni a stagione per un paio di anni, rispetto l'attuale contratto di 10 milioni che ha a Manchester fino a giugno 2022.