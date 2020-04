SSC Napoli, la radio ufficiale - Cavani ha deciso il suo futuro: Napoli o Atletico Madrid se lascerà il PSG

Calciomercato Napoli - Cavani può tornare in Serie A. L'attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno 2020. Il calciatore vorrebbe restare a Parigi e in Ligue 1, intanto, se lascerà il club parigino, è già arrivata la sua decisione per il suo prosismo club. Niente Cina, MLS o ritorno in patria, Cavani vuole restare ancora in Europa. Napoli o Atletico Madrid nel suo futuro. Nelle ultime settimane ci ha pensato anche l'Inter. Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Cavani e De Laurentiis

Calciomercato: Cavani-Napoli, futuro deciso! C'è anche l'Atletico Madrid