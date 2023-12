Tmw - Il Napoli ha già individuato il sostituto di Osimhen: è Boniface del Bayer Leverkusen

Il Napoli guarda al futuro e pensa a quello che potrebbe essere il prossimo bomber. Perché Ci sono vari nomi nella lista del club azzurro per quello che riguarda il sostituto di Osimhen che è sempre più vicino all'addio nonostante il rinnovo di contratto.

Calciomercato Napoli: sostituto Osimhen, i nomi

Un altro Victor Osimhen nel mirino del Napoli. Il club azzurro pensa a quello che può essere il prossimo bomber che arriverebbe per sostituire Osimhen. Si tratta di Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, già protagonista a tutti gli effetti con la squadra allenata da Xabi Alonso che comanda in Germania. Il centravanti è arrivato in estate per 20,5 milioni di euro, siglando già 15 gol in tutte le competizioni in 22 partite.

I grandi club pensano a lui e c'è anche il Napoli visto che presto chiuderà il rinnovo di Victor Osimhen fino al 2026, ma con una clausola rescissoria che può portarlo via la prossima estate. Oltre al nome di Boniface il Napoli segue sempre anche Jonathan David del Lille, ma pare che ora sia il primo finito in cima alla lista dei desideri. Entrambo hanno una valutazione di circa 40 milioni di euro.