Creato il nuovo Napoli di Antonio Conte, la famiglia De Laurentiis sta definendo anche il Bari del domani con gli arrivi di Giuseppe Magalini come nuovo direttore sportivo e Moreno Longo in panchina per questo nuovo ciclo.

Calciomercato Bari, dal Napoli pronti due rinforzi

E i primi due rinforzi dal mercato, riporta La Repubblica oggi in edicola, potrebbe arrivare proprio dalla città del Vesuvio: si tratta di Giuseppe Ambrosino, lo scorso anno proprio nel Catanzaro di Magalini e due anni fa a Como con Longo, e di Lorenzo Sgarbi.