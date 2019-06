Sarri-Juventus, entro 48 ore può arrivare l'annuncio: Paratici attende l'ok di Abramovic

Allenatore Juve - Si attende l'ok definitivo dal Chelsea per Maurizio Sarri. C'è attesa in casa Juve, perchè ancora non vi è un allenatore su quella panchina bianconera. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, entro le prossime 48 ore potrebbe arrivare l'annuncio di Maurizio Sarri alla Juve. La dirigenza bianconera in questo momento attende solo che la situazione si sbrogli con Abramovic ed il Chelsea, anche se la cosa non è del tutto semplice. Il nodo resta unicamente quello. Anche perché la Juventus e Sarri hanno un accordo da tempo.