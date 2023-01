Calciomercato Serie A: addio a fine stagione, lascia l'Italia

Il calciomercato di gennaio 2023 sarà importantissimo in vista anche della prossima stagione e del mercato estivo prossimo. Perché tante squadre faranno movimenti anche in vista della strategia scelta per il prossimo anno. Ci sono notizie che riguardano la firma di alcuni giocatori in scadenza che lascerebbero la Serie A e in questo caso la Juventus.

Calciomercato Juve: addio a fine stagione

Calciomercato - Diverse società già si stanno muovendo secondo le loro strategia di mercato in vista del prossimo anno. Ci sono notizie che riguardano i movimenti della Juventus che nonostante il caos attorno alla società sta già valutando il futuro di alcuni giocatori, tra cui anche quello di Alex Sandro, terzino che è in scadenza e pare non rientri più nei piani del club.

Juventus-Alex Sandro, addio in vista! Secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese The Guardian, i bianconeri stanno seriamente valutando di non rinnovare il contratto del terzino brasiliano che è in scadenza questa stagione. Per Alex Sandro potrebbero anche esserci occasioni di un trasferimento in Premier League.