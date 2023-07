DAZN - Napoli, nome nuovo per il centrocampo: ha 23 anni e gioca nel Reims, il nome

Calciomercato SSC Napoli - Spunta un nome nuovo per il centrocampo azzurro, perché la redazione di DAZN ha raccontato di un interesse di Meluso e dello staff di Micheli per un centrocampista che ancora non è circolato in chiave SSC Napoli.

Si tratta di Cajuste, come scrive Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN: "A centrocampo per il Napoli piace Cajuste del Reims".

Jens-Lys Cajuste principalmente gioca da mediano o da centrocampista centrale ma nella sua carriera ha fatto anche il difensore centrale, la mezz'ala e il trequartista. Nato a Goteborg in Svezia, ha 23 anni ed è un mediano alto 1,88 m. Lo scorso anno in Ligue 1 ha collezionato 3 gol, 1 assist, 7 ammonizioni ed un rosso per doppio giallo.