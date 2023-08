Cajuste è già a Castel di Sangro in ritiro: nuovo colpo "alla Micheli", può far cambiare modulo a Garcia

Calciomercato Napoli - Dopo Natan, è arrivato Cajuste: doppio colpo e scommesse, mica tanto, il centrocampista, con cui il club azzurro spera di sorprendere di nuovo tutti.

Accontentato Rudi Garcia, che voleva un mediano fisico al posto di Ndombele, tornato al Tottenham. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il Napoli con un autentico blitz ha acquisto Jens Cajuste, 24enne (li compie oggi) svedese del Reims, per 12 milioni. È il secondo colpo a sorpresa dopo il difensore brasiliano Natan. Giovani, talentuosi e poco pubblicizzati: il Napoli prosegue sulla scia degli acquisti alla Kvaratskhelia. La regia è del settore scouting, guidato da Maurizio Micheli, che si confronta quotidianamente con il direttore sportivo Meluso.

Cajuste è arrivato ieri a Villa Stuart per le visite mediche e poi ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Castel di Sangro. È uncentrocampista forte fisicamente e molto duttile. Prende il posto di Ndombele: può rappresentare l’alternativa ad Anguissa e a Lobotka. Darà a Garcia una soluzione in più in vista di una stagione densa di appuntamenti e consentirà all’allenatore di poter cambiare modulo a partita in corso e scegliere il 4-2-3-1. Cajuste è giovane e ha già una discreta esperienza, ha giocato in Champions".