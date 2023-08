Cajuste a Sky: "Napoli squadra fantastica, è stata la scelta più facile della mia vita! Ho un sogno"

Jens Cajuste, ultimo acquisto del calciomercato Napoli, ha rilasciato la prima intervista ai media ai microfoni di Sky Sport

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Sono davvero grato ed emozionato di essere qui. Credo sia stata la scelta più facile della mia vita, giocare per un club con così tanta storia. E' squadra fantastica, per me è stata una scelta facile. Per la prossima stagione vorrei solo aiutare la squadra il più possibile. Questo è il mio sogno. Quello di essere in grado di raggiungere grandi cose con questa squadra