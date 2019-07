Cagliari su Rog, l'Unione Sarda: via libera da Giuntoli, accordo di massima raggiunto ma l'agente spinge per l'Eintracht

Il mercato del Cagliari deve darsi un'accelerata e oggi potrebbe essere il giorno della svolta, secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de L'Unione Sarda.

"Da ieri sera il patron Giulini è a Madrid, dove ha incontrato il presidente del Boca Juniors Angelici: vuole provare a dare l'assalto a Nandez, ma con un'alternativa pronta. Il ds Carli ha avuto il via libera dal collega del Napoli Giuntoli per Rog, anche se l'agente del croato sembra spingere per andare all' Eintracht.

Giulini proverà a convincere Angelici a lasciar partire Nandez a una cifra inferiore ai 30 milioni di dollari di clausola rescissoria, offrendo 16 milioni di euro. Il Cagliari ha già il "sì" del giocatore, che tra un anno andrà in scadenza. In caso di fumata nera, i rossoblù vireranno su Rog. A sorpresa, raggiunto un accordo di massima col Napoli, cui il Cagliari verserebbe 15 milioni e una percentuale di una futura rivendita. Ma attenti all'Eintracht"