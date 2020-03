ULTIM'ORA - Cagliari, esonerato Maran: già scelto il sostituto

Undici partite senza vittorie e una decisione che è ormai stata presa: Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Nonostante l'ottimo rapporto, il presidente Giulini ha optato per il cambio in panchina che verrà formalizzato nelle prossime ore. Per sostituirlo prende sempre più quota il nome di Max Canzi, attuale guida tecnica della primavera rossoblù e molto stimato dalla dirigenza del club sardo. Manca solo il comunicato ufficiale, ma dopo un anno e mezzo si interrompe l'avventura di Maran alla guida del Cagliari. A riportarlo è il portale del collega di Sky Gianluca Di Marzio.

Voci del genere erano già circolate in giornata, quando si era parlato anche di Stramaccioni, poi, a quanto pare, bocciato dalla dirigenza sarda.