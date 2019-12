Ceccarini: "Per giugno non solo Amrabat ma anche uno tra Rrahmani e Kumbulla. Scambio Politano-Llorente sempre vivo"

Ultime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"L’Inter insomma si sta cautelando ma i movimenti riguardano anche l’attacco dove resta sempre in piedi l’ipotesi dello scambio con il Napoli tra Politano e Llorente. Sull’ex Sassuolo c’è ancora la Fiorentina, che già lo voleva in estate. Il Napoli è alla ricerca di un regista. Il prescelto è Torreira ma la trattativa non è semplice anche perché Arteta, appena arrivato sulla panchina dell’Arsenal, vorrebbe puntarci. Giuntoli sta cercando di capire i margini di manovra. L’idea è quella di un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Berge piace ma ad ora non ci sono stati passi in avanti con il Genk. Nella lista c’è anche Lobotka del Celta Vigo. Per il futuro il Napoli è vicinissimo ad Amrabat, l’operazione con il Verona è però allargata. Con lui in azzurro arriverà anche uno tra Rrahmani e Kumbulla".