C'è un momento in cui lo strappo Di Lorenzo-Napoli sembra esser diventato insanabile

Calciomercato SSC Napoli - Due ore di colloquio tra Antonio Conte e Mario Giuffredi, procuratore del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. non sono servite a trovare un punto di intesa, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Prima di tutto c'è la volontà di ridare tranquillità a Di Lorenzo, che sabato inizierà il suo Europeo con l’Italia:

"Da qui a fine mese non si parlerà più del futuro di Di Lorenzo, che ha lasciato Napoli ferito e deluso dalla decisione della società di metterlo di fatto sul mercato. Fu proprio durante il colloquio avvenuto a Castel Volturno tra il neo d.s. Manna e il capitano che il rapporto ha toccato il punto di non ritorno. Manna confermò le parole di De Laurentiis di qualche giorno prima, quando a margine della presentazione dei ritiri affermò che nel Napoli non c’erano incedibili"