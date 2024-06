Buongiorno-Napoli, Manna ha incontrato l'agente! CorSport: offerta monstre di ADL, le cifre

Calciomercato Napoli. In vista della prossima stagione il Napoli è già attivo sul mercato ed è alla ricerca soprattutto di un grande colpo in difesa.

Buongiorno-Napoli ultimi aggiornamenti

Il nome in pole position resta quello di Alessandro Buongiorno del Torino, con Conte e Manna che si stanno muovendo in prima persona per convincere il centrale ad accettare Napoli. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

La trattativa col Torino procede, in attesa di incastrare tutti i tasselli. L’affare vive di varie fasi. Conte ha parlato col giocatore, ha già in mente come sfruttarne le tante qualità, la sua rapidità, il senso dell’anticipo, la forza nei duelli individuali. Il ds Manna ha già incontrato l’agente - con cui è in costante contatto - mentre De Laurentiis aspetta che il Torino rivaluti la proposta iniziale, 35 milioni più 5. Al momento c’è solo il Napoli in modo concreto su Buongiorno.