"Buffone!", insulti a Veretout nel ritiro con la Fiorentina: tensione con i tifosi viola

Calciomercato Napoli - Jordan Veretout ormai andrà via dalla Fiorentina. E questo era assodato. C'era solo da capire dove, tra Napoli, Milan e Roma.

Con il club rossonero ormai sembrerebbe cosa fatta. Anche se nel calciomercato mai dire mai. Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Viola ha avuto qualche attimo di tensione con i propri tifosi arrivato nel ritiro della squadra toscana.

È volata qualche parolina non gentilissima, come "buffone", e anche qualche battuta: "In hotel ti aspettano i dirigenti del Milan". Non proprio un clima serenissimo, ma figlio anche del finale di stagione precedente della squadra.