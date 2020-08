Bruno Satin (agente): "Gabriel non è ai livelli di Koulibaly, dovrà guadagnarsi il posto da titolare"

Ultime calciomercato Napoli. Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Kalidou ha fatto un percorso importante, crescendo tanto come giocatore e come uomo. La sensazione è che sia arrivato alla fine del ciclo con il Napoli, lo vedo in Premier perchè in pochi se lo possono permettere".

Su Gabriel: "Non è ancora ai livelli di Koulibaly o Albion, non bisogna avere fretta. Anche con la partenza di Kalidou restano giocatori importanti come Manolas o Maksimovic. Lui non è ancora superiore a questi due, dunque dovrà lottare per il posto migliorando a livello fisico e tecnico-tattico".

Sarr in Italia?: "Non lo so, all'inizio è stato un po' gonfiato. E' un ragazzo abbastanza presuntuoso, con il club del Nizza che non lo ha tutelato in pieno. Potrebbe firmare per una squadra italiana ma non lo vedo in un top club".