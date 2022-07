Sportitalia - Bloccato Broja, può arrivare a prescindere da Osimhen se parte Petagna

Ultime calciomercato Napoli. Novità per l'attacco del Napoli dove torna in auge il nome di Armando Broja del Chelsea, nell'ultima stagione al Southampton. Il classe 2001, centravanti di nazionalità albanese, è seguito con attenzione dal ds Giuntoli che lo monitora da tempo.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato in merito alla situazione degli attaccanti a partire da Osimhen:

Il Napoli ha bloccato Broja del Chelsea da marzo. Lui potrebbe arrivare anche a prescindere da Osimhen, sul quale bisognerà vedere che farà il Bayern Monaco con Lewandowski.

Le offerte non mancano, ma Broja ha strizzato l’occhio al Napoli, aspettando chiaramente che la situazione si definisca. Viene considerato un potenziale erede di Osimhen se arrivasse una mega offerta, in realtà potrebbe arrivare a prescindere in caso di partenza di Petagna (il Monza alzerà il prsssjng) e tenendo conto della situazione particolare di Mertens.