Calciomercato Napoli, Broja si allontana: arriva l'offerta di un club inglese

Ultime calciomercato Napoli. Armando Broja è uno dei nomi seguiti dal Napoli per rimpiazzare l'eventuale partenza di Osimhen. Il centravanti albanese del Southampton, ma di proprietà del Chelsea, piace al ds Giuntoli che sta valutando il suo profilo.

Borja Napoli calciomercato

Napoli-Broja le ultime

Su Broja, tuttavia, non c'è solo il Napoli in vista del prossimo calciomercato. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, il giocatore ha attirato anche le attenzioni del West Ham in Premier League: gli Hammers, spiegano, sarebbero pronti ad avanzare un'offerta pur di anticipare le dirette concorrenti.