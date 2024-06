Brescianini-Napoli, TMW: quanta conccorrenza! Fiorentina in pole, spuntano altri due club

Calciomercato Napoli - Centrocampista eclettico, attaccante aggiunto e persino terzino alla bisogna: Marco Brescianini è il sogno di ogni allenatore moderno, essendo dotato di quell'eclettismo così utile per i tecnici che amano cambiare faccia alla squadra anche durante la partita. E come rendimento, la sua prima stagione di Serie A è stata coi fiocchi: il classe 2000 è stato autore di 4 gol e 2 assist in 36 partite di campionato giocate con la maglia del Frosinone.

Brescianini-Napoli: quanta concorrenza

Come racconta TMW, c'è anche il Napoli su Brescianini:

"Come noto, il talento scuola Milan è un obiettivo della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, allenatore ufficializzato martedì come erede di Vincenzo Italiano. Nello specifico le parti si sono addentrate anche nelle cifre, col Frosinone che parte da una valutazione di base di 12 milioni di euro per il suo cartellino, forte anche dell'interessamento di diverse altre società di Serie A. La Fiorentina invece ha un'idea diversa e sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta da 8 milioni di euro cash. Ma sul giocatore l'interesse monta ogni giorno: oltre al Napoli, che lo aveva già adocchiato settimane fa, e la summenzionata Fiorentina, sono giunti interessamenti anche di Atalanta e Bologna, che rispetto alle concorrenti possono offrire il fascino della Champions".