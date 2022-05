Accostato al Napoli, su Bremer piomba un club di Premier League: si lavora ad uno scambio

Ultime calciomercato Napoli. Sarà asta internazionale per Bremer, difensore brasiliano del Torino che piace anche al Napoli. Sul giocatore c'è il pressing anche dell'Inter, oltre che del Milan, del Tottenham e del Liverpool, ma nelle ultime ore un altro club inglese sembra essere balzato in pole position.

Calciomercato Napoli, ultime su Bremer

Per Bremer le attenzioni sono aumentate dopo l'ottima stagione disputata, con Giuntoli che lo ha seguito attentamente. Il grosso scoglio è però la valutazione che fa il Torino: oltre 30 milioni di euro.

Cifre proibitive per il Napoli (a meno di cessioni importanti), così il Sun riporta del forte inserimento del Leicester sul giocatore: le Foxes sarebbero pronte ad avanzare un'offerta al patron Urbano Cairo. Alcuni emissari inglesi avrebbero incontrato la dirigenza del Torino per discutere dell'affare: la chiave di volta potrebbe essere Dennis Praet, in prestito ai granata che vorrebbero riscattarlo e prenderlo a titolo definitivo.