Bremer Napoli, rinnovo ai dettagli col Torino: poi sarà asta anche con gli azzurri

Il Torino e Bremer, avanti insieme. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la trattativa per il rinnovo del difensore brasiliano è arrivata alle battute finali. Bremer dovrebbe firmare fino al 2024 con opzione per un altro anno con un ingaggio da 2 milioni netti a stagione, bonus compresi.

"Rinnovare ora per venderlo a peso d'oro in estate", scrive il quotidiano. Al termine del campionato molto probabilmente si scatenerà una vera e propria asta per il difensore. Bremer è nel mirino di Inter (davanti a tutti per ora, ma ancora senza certezze per l’estate), Milan, Juve e Napoli, dei migliori club inglesi e di 3 società tra Germania e Spagna. Cairo lo valuta non meno di 30 milioni. A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb.com.