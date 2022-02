Bremer all'Inter, Romano annuncia: "E' l'investimento dell'estate, interesse concreto dei nerazzurri"

Ultimissime di calciomercato con la cessione di Bremer all'Inter, arriva l'annuncio di Fabrizio Romano.

E' Fabrizio Romano a parlare delle ultime di mercato dell'Inter che cerca Bremer: "L’Inter sta andando forte su Bremer per l’estate. La società vuole fortemente il brasiliano, è considerato l’investimento perfetto in difesa. Si è parlato anche di Milan e resta in lista sicuramente, ma nulla di avanzato. L’interesse dell’Inter per Bremer è concreto, il rinnovo del giocatore col Torino è propedeutico alla cessione. È un prolungamento di rispetto e serietà nei confronti del club granata. L’Inter fa sul serio e preme, nei prossimi mesi si entrerà nel vivo per definire l’operazione. È lui l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter".

