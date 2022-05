Brekalo-Napoli, tifosi del Torino fischiano il croato prima di Torino-Roma

Calciomercato Napoli - Josip Brekalo è nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Il calciatore non ha voluto restare nel Torino poichè il club granata non giocherà le coppe europee la prossima stagione. L'ala croata dunque tornerà nuovamente al Wolfsburg che lo cederà a titolo definitivo avendo il calciatore un solo anno di contratto. Brekalo non è stato accolto benissimo dal pubblico nelle formazioni annunciate dallo speaker prima di Torino-Roma.

Brekalo

Torino Roma: Brekalo fischiato

Il pubblico dello stadio Grande Torino ha fischiato sonoramente il nome di Brekalo quando lo speaker lo ha annunciato nelle formazioni iniziali della gara tra i granata e la Roma.