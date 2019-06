Braida: "Ancelotti con me a Barcellona? Vinca prima a Napoli e poi ne parliamo"

Ariedo Braida, grande amico di Carlo Ancelotti e attualmente dirigente del Barcellona, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Mattino. Eccone alcuni passaggi:

«Ancelotti può guidare qualsiasi squadra. Trionferà pure a Napoli, ne sono certo. Non chiedetemi se intendo portarlo al Barcellona perché altrimenti si scatena il putiferio mediatico però passatemi la battuta: aspetto prima che vinca a Napoli».

Per ragioni anagrafiche, Braida era quasi un punto di riferimento.

«Ero l'unico invitato da Carlo a Reggiolo, a casa sua, a mangiare, facevo lunghe chiacchierate con il papà. Da dirigente, nel Milan, non potevo non coccolarlo».