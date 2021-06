Braccio di ferro tra Galtier ed il Lille, il presidente: "Freme per andare al Nizza ma i contratti vanno onorati"

Christophe Galtier ha deciso di lasciare il Lille dopo aver conquistato la Ligue 1, ma il presidente Letang non vuole lasciarlo andar via gratis. Il tecnico francese ha ancora un anno di contratto con Les Dogues e ha già un accordo di massima col Nizza, che sta cercando da settimane un'intesa col numero uno del Lille. Lo stesso Letang ha dichiarato oggi a BFM TV Lille: "Non abbiamo un accordo con il Nizza. Le discussioni vanno avanti molto lentamente. Come dico ogni volta, abbiamo un allenatore, Christophe, che è sotto contratto con noi. I contratti esistono e sono fatti per essere onorati e il nostro è un club che va rispettato. Un club forte".