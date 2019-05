Sky - Napoli su Bourigeaud, trattativa avviata col suo entourage: Giuntoli ha incontrato l'agente

Mercato Napoli - Il Napoli si muove e lo fa imbastendo le prime trattative di calciomercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi è quello di rinforzare il centrocampo azzurro, ovviamente sotto placet di Carlo Ancelotti. tra i vari nomi al vaglio, secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sarebbe Benjamin Bourigeaud, centrocampista classe 1994 del Rennes, oltre a Ismaël Bennacer dell’Empoli e Agustín Almendra del Boca.

Calciomercato, Napoli-Bourigeaud: Giuntoli incontra l'agente

C'è stato già un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli e l'agente di Bourigeaud nella giornata di ieri. Il ds ha chiesto informazioni circa il centrocampista del Rennes.

Bourigeaud in questa stagione ha collezionato, tra tutte le competizioni, 52 presenze con la maglia del Rennes impreziosite da 9 gol (6 in campionato e 1 in Europa League tra gli altri) e 10 assist.