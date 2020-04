Bonaventura accostato al Napoli, Corriere di Bergamo: anche l'Atalanta pensa al centrocampista del Milan

News calciomercato Napoli. Giacomo Bonaventura non rinnoverà il suo contratto con il Milan ed al termine della stagione sarà libero di accordarsi con una nuova società. Sul centrocampista si sono mossi già diversi club italiani, compreso il Napoli: al momento in vantaggio sembra esserci il Torino ma l'asta è appena iniziata. Come riportato dal Corriere di Bergamo, anche l'Atalanta starebbe valutando il suo acquisto: per Bonaventura si tratterebbe di un ritorno, essendo approdato al Milan proprio dalla formazione orobica.