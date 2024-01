Bomba Pistocchi: "Nuova squadra Osimhen, secondo le mie fonti al 99% andrà qui"

Calciomercato Napoli, clamoroso scenario per il futuro di Victor Osimhen. Il suo destino potrebbe essere non in Premier League ma in Ligue 1, precisamente al Paris Saint-Germain.

Mercato Napoli, Osimhen al Paris Saint Germain?

Lo svela il collega Maurizio Pistocchi: “Oggi De Laurentiis ha di fatto ufficializzato la cessione di Victor Osimhen, che, secondo le mie fonti, al 99% andrà al PSG , contratto di 4 anni a 12mln€/anno, e al Napoli una cifra record, superiore ai 100mln€ Al PSG prenderà il posto di Kylian MBappè , destinato al Real Madrid".