Bomba Mirror: CR7 può lasciare lo United, spunta un sorprendente trasferimento

Calciomercato- Clamoroso colpo di scena: potrebbe esserci un nuovo trasferimento lampo per Cristiano Ronaldo.

Calciomercato, CR7 torna al Real Madrid?

Dopo aver lasciato la Juventus in extremis in estate per accasarsi al suo vecchio Manchester United, ora CR7 potrebbe essere protagonista di un nuovo soprendente addio per ritornare in un'altra sua vecchia casa: il Real Madrid.

Secondo quanto infatti riferisce il Mirror in esclusiva, Erik ten Hag avrebbe dei dubbi sulla presenza di un solista come il portoghese in una squadra corale motivo per cui le strade potrebbero dividersi. A quel punto, il lusitano vedrebbe di buon occhio un ritorno nei blancos fresci del titolo nazionale.